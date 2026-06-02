В Березовском подросток сломал нос 8-летней девочке на детской площадке

В Березовском прокуратура инициировала проверку после того, как 8-летняя школьница пострадала на детской площадке. По данным СМИ, в мае в одном из дворов между девочкой и подростком произошел конфликт. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В результате подросток нанес несколько ударов в живот девочки и нос. По данным СМИ, у пострадавшей диагностировали перелом носа. Школьница была госпитализирована, - сказано в сообщении.

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства конфликта. Будет дана оценка соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе оценят работу, которую проводят органы и учреждения системы профилактики.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки взяли на контроль.