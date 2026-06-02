Кольцово стал аэропортом года и получил премию «Крылья России»

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге получил премию «Крылья России». Воздушная гавань одержала победу в номинации «Аэропорт года» в группе аэропортов с пассажиропотоком от 3 до 14 миллионов человек.

– По итогам 2025 года аэропорт Кольцово обслужил около 8,4 миллиона пассажиров – на 4%, чем годом ранее, в очередной раз установив рекорд по пассажиропотоку. При этом на международных маршрутах рост числа пассажиров составил 16%, – сообщили в пресс-службе Кольцово.

В этом году тенденция сохраняется: за период с января по май 2026 года пассажиропоток вырос на 3,8%. Рост обусловлен обновлением аэропорта, привлечением новых перевозчиков и расширением маршрутной сети.

Так, в прошлом году в Кольцово обновили пункт пропуска через государственную границу, после чего его пропускная способность выросла с 1,3 до 2,2 тысячи пассажиров в час. Помимо базовых перевозчиков из аэропорта начали летать такие авиакомпании, как FlyOne, Nesma Airlines, Red Sea, Air Cairo, а также установлены договоренности о полётах с авиакомпанией Oman Air.