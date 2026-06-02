Хирурги в Сургуте впервые провели операцию пупочной грыжи без разрезов

Хирурги Сургутской окружной клинической больницы впервые в Югре прооперировали пупочную грыжу без разрезов. Об этом сообщает ugra.news.ru.

У 60-летнего жителя Сургута и учителя физкультуры Александра Немыкина во время профосмотра выявили пупочную грыжу. Кроме того, у мужчины обнаружили диастаз (расхождение прямых мышц живота – Прим. ред.). Хирурги для решения проблемы решили применить новую методику – преперитонеальная герниопластика.

– Хирург не проникает в брюшную полость, работая в преперитонеальном пространстве. Через три мини-прокола от 5 до 10 милиметров отслаиваем брюшину от задней стенки прямой мышцы живота. Затем укладывается синтетическая сетка из полипропилена, которая закрывает дефект изнутри и служит каркасом, укрепляющим переднюю брюшную стенку, – рассказывает врач-хирург Александр Шапилов.

Преимущество метода в том, что брюшную полость не нужно вскрывать, а значит, нет угрозы повреждения внутренних органов и послеоперационных осложнений. Также швы после вмешательства остаются ниже зоны бикини. Сейчас сургутянин чувствует себя хорошо и постепенно возвращается к физической активности.