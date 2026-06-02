УБРиР и Министерство образования Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов и Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина сегодня подписали соглашение о сотрудничестве между финансовой организацией и Министерством.

Среди ключевых направлений взаимодействия в документе обозначены реализация проекта «Единая социальная карта Свердловской области», проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности на базе подведомственных Министерству образовательных организаций. Также предусмотрено совместное участие банка и регионального ведомства в социальных инициативах на основе благотворительной программы УБРиР «Дети верят в чудо».

«Мы тесно сотрудничаем со многими образовательными учреждениями Среднего Урала. Основная тема нашего партнерства – развитие финансовой культуры и навыков управления личным бюджетом у подростков. Уверен, что такую просветительскую работу надо начинать именно со школьной скамьи. В том числе потому, что сегодня значительная часть атак финансовых мошенников направлена именно на старшеклассников. Наша миссия – так «вооружить» ребят знаниями, чтобы у злоумышленников не оставалось шансов на победу в этой борьбе. Уже сейчас мы на системной основе проводим занятия в учебных заведениях и реализуем просветительские проекты. Отмечу, например, создание банком Лаборатории финансовой грамотности в екатеринбургской гимназии №2 при поддержке регионального Министерства образования. Подписание соглашения открывает нам возможности для реализации новых инициатив такого рода», - сказал президент банка УБРиР Алексей Долгов.

Лабораторию финансовой грамотности УБРиР презентовал в мае этого года. Одним из первых результатов работы Лаборатории станет выпуск «Азбуки финансовой грамотности», предназначенной для учащихся начальной и средней школы. Работу над проектом ведут старшеклассники гимназии № 2 при методологической поддержке экспертов банка.

«Проект интересен тем, что на каждую букву русского алфавита ребята подобрали город и дали краткую характеристику его социально-экономического развития, а также раскрыли значение термина из области финансов. Черновой вариант «Азбуки» уже готов, эксперты банка проведут его редактуру, после чего банк сделает печатную версию издания, которую можно будет распространить по школам региона», - отметила Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.