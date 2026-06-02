НовостиОбщество2 июня 2026 11:26

Свердловчанин получил в подарок лотерейный билет и стал миллионером

Житель Свердловской области выиграл миллион рублей в лотерею
Маргарита РАЗУМОВА
Часть выигрыша уралец потратит на свои нужды, а также поделится с родственниками

Свердловчанин Алексей Прохоров выиграл миллион рублей в лотерею. Он стал обладателем счастливого билета благодаря младшей дочери с зятем. Об этом сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей.

Уралец рассказал, что предчувствовал победу. Олин лотерейный билет он приобретал самостоятельно. Еще шесть – стали подарком от родных.

- Они не успели их привезти и отправили фотографии, чтобы я проверил на сайте по номеру, выиграл ли и сколько. Затем я вскрикнул от удивления. Оказалось, что выиграл по-крупному, - сказано в сообщении.

Победитель занимается бизнесом в сфере металлургии. Алексей Прохоров женат, у него две дочки и четверо внуков. Свое свободное время он посвящает родным.

Крупный приз уралец потратит по своему усмотрению. Часть денег подарит близким, а также отправит на благотворительность. Оставшуюся часть потратит на отдых или же сменит семейный автомобиль.