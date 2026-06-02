Металлургическая компания на Урале получила премию «HR-бренд» за повышение производительности труда

ЕВРАЗ стал лауреатом ежегодной премии «HR-бренд», учрежденной группой «Хэдхантер» (hh.ru). Компания удостоилась награды в номинации «Регион» за проект «ЕВРАЗ Эволюция» – программу повышения производительности труда, укомплектованности предприятий и привлекательности рабочих мест. Жюри высоко оценило нестандартный подход к решению проблемы кадрового дефицита, системные усилия по развитию внутреннего рынка труда и повышению привлекательности профессий в такой традиционной отрасли, как металлургия.

- Сегодня тема производительности труда как никогда актуальна для разных сфер промышленности, и мы рады быть в авангарде. Программа "ЕВРАЗ Эволюция" – это программа про будущее, про то, как преображается такая традиционная отрасль, как металлургия. Шаг за шагом, эволюционно, мы создаем комфортные и безопасные рабочие места, увеличиваем количество современных профессий на производстве, повышая привлекательность наших предприятий как работодателей. Мы рады, что жюри и экспертное сообщество высоко оценили наши усилия, – прокомментировала вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

Программа «ЕВРАЗ Эволюция» стартовала в 2024 году как ответ на нехватку специалистов на рынке труда и снижение интереса соискателей к работе в металлургии, особенно со стороны молодежи. В условиях жесткой конкуренции за персонал компания сделала ставку не на усиление массового найма, а на двукратный рост производительности в течение десяти лет – это позволит решить проблему не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Проектная команда выявила наиболее трудоемкие участки, разработала инициативы по «умной» организации труда, снижению доли ручных операций за счет автоматизации, а также по внедрению современных процессов и технологий. В результате производительность за первые два года реализации программы выросла на 9%. Одновременно компании удалось уменьшить количество рабочих мест с вредными факторами и повысить укомплектованность предприятий, в том числе благодаря внутренней ротации сотрудников и их переобучению на более востребованные специальности.