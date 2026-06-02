Объемы промышленности в Свердловской области выросли с начала года

В Свердловской области с начала 2026 года увеличились объемы производства промышленных предприятий. Исходя из данных Свердловскстата, экономическое положение в ряде отраслей стабилизируется.

– За первые четыре месяца 2026 года производство электроэнергии, тепла и пара увеличилось на 6,2% по сравнению с январем — апрелем 2025 года. Положительный вклад в динамику обрабатывающих производств продолжают вносить такие отрасли, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, которое выросло на 37%, – сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В сфере деревообработки индекс производства вырос на 14,2%, а производство продуктов увеличилось на 2,6%.

В химическом комплексе показатели выросли на 4%, что говорит об устойчивом положении химической промышленности региона. Кроме того за последние три месяца в два раза выросло производство паровых турбин, интегральных плат и печатных плат. Выпуск магистральных электровозов вырос на 14,3%, а пассажирских вагонов – на 25%.