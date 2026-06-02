В Свердловской области за сутки произошло 100 аварий

За 1 июня в регионе зафиксировали 100 ДТП

В Свердловской области за сутки произошло 100 ДТП, в которых пострадали шесть человек. К счастью, погибших нет. Как отметили в Госавтоинспекции региона, анализ аварийности показывает, что водители продолжают допускать грубые нарушения при взаимодействии с байкерами.

– В Верхней Пышме при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной. В Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом Harley, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, аварии зачастую происходят по причине того, что водители отвлекаются от управления. По этой причине происходят наезды на стоящий транспорт и другие препятствия. Также фиксируются ошибки при выполнении маневров: при повороте налево водители не уступают дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом.