Реконструкцию цирка в Екатеринбурге обещают завершить к 2027 году

Реконструкцию Екатеринбургского цирка завершат к 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков в разговоре с ТАСС.

– Очень большими темпами идет реконструкция Екатеринбургского цирка, пока чуть-чуть медленнее Иркутского цирка. Думаю, что 2027-й год – это завершение работ в Екатеринбурге, 2028-й – в Иркутске, – поделился Сергей Беляков.

Напомним, что о реконструкции цирка в Екатеринбурге стало известно еще в 2022 году. Тогда же появилась информация, что на обновление здания уйдет порядка 2,5 миллиарда рублей. В феврале 2024 года администрация Екатеринбурга выдала разрешение на реконструкцию. Планировалось, что работы завершат в 2026 году.

В здании появятся обновленные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для животных построят новый блок помещений, а уникальный купол и фасады здания украсит архитектурная подсветка.