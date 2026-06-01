В свердловской ОДКБ открыли вторую рентген-операционную

Новая рентген - операционная оснащена всем необходимым оборудованием. Фото: скриншот видео

1 июня в Областную детскую клиническую больницу в Екатеринбурге приехала замгубернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она поздравила юных пациентов с днем защиты детей. Также торжественно открыла вторую рентген-операционную. Здесь есть все условия, чтобы проводить малотравматичные операции. Об этом сообщает свердловский Минздрав.

- У медиков главные подарки - это новые технологии, которые внедряются для защиты юных свердловчан от заболеваний. Из областного бюджета по поручению губернатора Дениса Паслера выделено 130 миллионов рублей на ремонт двух отделений ОДКБ и создание пятой операционной. Также в этом году продолжается очень мощное перевооружение больницы оборудованием, таких сумм раньше не было, - говорит Татьяна Савинова.

В этом году операционные больницы оснастят новыми столами. Также поступят новые светильники, мониторы, шприцевые дозаторы. Кроме того получат оборудование, которое позволяет контролировать ход операции.

Медучреждение получит аппараты искусственной вентиляции легких, магнитно-резонансный томограф, аппарат УЗИ и другое оборудование.