В Нижнем Тагиле байкеры приехали к детям

К воспитанникам центра приехала колонна мотоциклистов. Фото: скриншот видео

Байкеры из мотоклуба «Черные ножи» оригинально поздравили юных тагильчан. День защиты детей провели в Нижнетагильском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом сообщает мэрия Нижнего Тагила.

- Вместе с ними в событии приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн. Взрослые вручили детям подарки, поздравили ребят с праздником и наступившими каникулами, - сказано в сообщении. - Пообщались, показали им чопперы и спортбайки. Затем покатали воспитанников центра по территории.

Градоначальник Владислав Пинаев поблагодарил мотоциклистов за поздравление юных жителей. Он добавил, что такие мероприятия помогают им научиться дружить. Также воспитанники центра после таких акций ощущают заботу.