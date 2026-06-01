На Урале мужчина уклонялся от службы в армии с помощью «двойника»

В Первоуральске вынесли приговор Георгию Минину. Он придумал схему, чтобы стать уклонистом. Он купил поддельные медицинские справки. В этих документах сказано, что у него хроническое заболевание. Однако на самом деле такой патологии у уральца не было. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- В 2023 году за него прошел обследование совсем другой человек - нанятый за деньги дублер, имеющий реальное хроническое заболевание. Получив документы с ложными сведениями о состоянии здоровья и наличии у него хронического заболевания, Минин передал их в комиссариат, - сказано в сообщении. - Призывная комиссия признала Минина ограниченно годным к службе, освободила от призыва и отправила в запас.

В ходе процесса Георгий Минин свою вину не признал. Он заявил, что обследовался сам и имеет хроническое заболевание. Суд признал его виновным по статьям за использование поддельного документа, а также уклонение от призыва.

Уральцу назначили ограничение свободы на 10 месяцев и штраф 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.