НовостиПроисшествия1 июня 2026 16:13

В Екатеринбурге на девочку свалился огромный шкаф и повредил ее позвоночник

Маргарита РАЗУМОВА
Девочка попала в больницу

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пятилетняя екатеринбурженка пострадала, когда на нее упал огромный шкаф. Инцидент произошел дома, когда дети играли в комнате. Об этом сообщает канал Ural Mash.

В этот момент мама занималась домашними делами. Внезапно она услышала сильный грохот.

- Женщина сама подняла мебель и вытащила окровавленную дочку. Уже в больнице врачи диагностировали переломы позвоночника в четырех местах, - сказано в посте издания.

Девочке потребовалась госпитализация.

Напомним, что в Екатеринбурге 13-летняя девочка сломала руку во время посещения батутного парка. Она прыгнула на бортик и получила перелом костей левого предплечья в средней трети со смещением осколков.