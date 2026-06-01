В Екатеринбурге на девочку свалился огромный шкаф и повредил ее позвоночник

Пятилетняя екатеринбурженка пострадала, когда на нее упал огромный шкаф. Инцидент произошел дома, когда дети играли в комнате. Об этом сообщает канал Ural Mash.

В этот момент мама занималась домашними делами. Внезапно она услышала сильный грохот.

- Женщина сама подняла мебель и вытащила окровавленную дочку. Уже в больнице врачи диагностировали переломы позвоночника в четырех местах, - сказано в посте издания.

Девочке потребовалась госпитализация.

