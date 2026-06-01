Уральцам бесплатно покажут фильмы режиссеров из Китая

В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль китайского кино. Бесплатные показы фильмов пройдут в Доме кино с 9 по 11 июня. Это мероприятие будет способствовать культурному обмену между Россией и Китаем. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Мы рады продолжить ежегодную традицию перекрестных кинопоказов в рамках культурного обмена, - сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В программе фильмы разных жанров, а также кинокартины завоевавшие признание зрителей. Гости мероприятия увидят боевик, анимационный фильм, историческую драму. В том числе военную драму и мелодраму.

Кроме того, зрители смогут увидеть фильм совместного российско-китайского производства «Красный шелк». Также им представят кинокартину «В списках не значился», посвященную героической обороне Брестской крепости.