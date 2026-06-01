В Нижнем Тагиле в крупном пожаре пострадал человек

1 июня в Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Свердлова. Пламя уничтожило кровлю и перекрытие гаража. В том числе крышу, перегородки частного дома. Огонь перекинулся и на частную баню, надворные постройки. Пожар охватил 331 квадратный метр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

- Пострадал один человек, - уточнили в ведомстве. – На месте происшествия работали 21 пожарный на восьми единицах техники.

Свердловское МЧС напоминает о правилах безопасности в быту. Территорию у зданий следует содержать в чистоте. Не перегружайте сеть, не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж проводки доверяйте опытным специалистам.