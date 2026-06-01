В Екатеринбурге около 4000 человек пришли на открытие экстрим-сезона

В Екатеринбурге прошел спортивный праздник по случаю открытия скейт-парка. Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге в спортивном квартале «Архангел Михаил» открыли новый скейт-парк. В торжественной церемонии участвовали 15 лучших райдеров России и мира. Это были действующие чемпионы России, Европы. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

- Это настоящий городской праздник. К нам пришли около 4000 горожан всех возрастов и прекрасно проводили время, участвовали в разных активностях, мастер-классах и болели за райдеров, - говорит директор РМК Экстрим Анна Веремеенко. - Мы стремимся к тому, чтобы наши соревнования становились семейным праздником, где каждый найдёт интересы.

Райдеры участвовали в состязаниях. Фото: пресс-служба РМК

Новую площадку уже опробовали профессионалы. Здесь прошел чемпионат Свердловской области по самокату. В общей сложности на состязания заявились 250 спортсменов из 24 городов России и Белоруссии. Впервые здесь устроили соревнования на беговелах, а также роликах.