Путин поручил обеспечить доступ к интернет-сервисам в период ограничений

Распоряжение президента РФ Владимира Путина, касающееся гарантированного доступа граждан к интернет-сервисам в любой ситуации, включая периоды действия различных ограничений, затронет вопрос расширения так называемых белых списков. Для выполнения этой задачи сформируют отдельную рабочую группу. Такой информацией с изданием «Абзац» поделился зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Парламентарий пояснил, что эти изменения коснутся лишь пополнения белых списков. По его словам, будет организована специальная рабочая группа, которая оперативно станет рассматривать заявки от предпринимателей. Он добавил, что к этому процессу подключат крупный, средний и, конечно, малый бизнес.

Вот как Свинцов объяснил необходимость такого подхода:

- Количество ресурсов у государства для анализа того или иного сайта ограничено, поэтому это будет касаться увеличения количества людей, кто будет заниматься анализом всех ресурсов и включения их в белые списки.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор совместно с Министерством цифрового развития обсуждают возможность включения всех банков в белые списки. По ее словам, эта инициатива сейчас находится в стадии проработки. Конкретные детали возможных изменений пока держатся в тайне.