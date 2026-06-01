На Среднем Урале начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату

С 1 июня свердловское Отделение Социального Фонда России принимает заявления на предоставление новой меры поддержки – семейной налоговой выплаты. Родители смогут обратиться через клиентские службы фонда, портал Госуслуг или МФЦ. Об этом сообщают представители фонда.

В первые дни за выплатой обратились более 4000 человек.

- Механизм оформления новой выплаты разработан так, чтобы большинство родителей могли получить ее быстро и без лишних хлопот. Для оформления достаточно подать заявление через портал Госуслуг, где система соберет и проверит необходимые данные. Заявителя оповестят о статусе рассмотрения, - говорит управляющий Отделением Елена Альшиц. На выплату могут рассчитывать работающие родители. В том числе усыновители, опекуны и попечители, у которых в 2025 году удерживали подоходный налог. Они должны воспитывать двух и более детей до 18 лет. Также до 23 лет, если ребенок учится очно.

При определении права на выплату действуют правила оценки доходов, а также имущества. В том числе зарплаты, пенсии, стипендии и доходы от самозанятости.

Семья может владеть по одному объекту недвижимости каждого типа – квартира, дом, дача, гараж земельный участок. При этом ограничения по площади не установлены. Однако если объектов несколько – то устанавливаются лимиты по площади.

Среднедушевой доход не должен превышать 1, 5 прожиточного минимума в регионе за 2025 год. По Среднему Уралу установлена сумма - 17 556 рублей. Выплату назначают при отсутствии задолженности по алиментам.

Семьям, ободрившим выплату, уплаченный НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%. Разница будет возвращена единовременным платежом.