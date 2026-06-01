На Среднем Урале открыли кризисную квартиру для мам с детьми

Одновременно в кризисной квартире могут жить четыре семьи.

В Сысертском районе на базе отделения № 2 Дома ребенка открыли соцпространство. Теперь кризисная квартира сможет принимать молодых мам с детьми. Проект рассчитан на женщин, которые попали в сложные жизненные ситуации и нуждаются в поддержке. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- В День защиты детей мы не просто запускаем новый социальный проект, а на практике доказываем: материнство не должно быть причиной одиночества. Юный возраст мамы не должен становиться приговором для нее и ее ребенка. Это возможность для мамы в безопасных, поддерживающих условиях научиться самому главному: быть мамой, поверить в себя, - говорит замминистра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева.

На помощь молодым мамам готовы прийти специалисты Дома ребенка. Социальное пространство рассчитано на одновременное проживание четырех семей с детьми. Здесь они могут пребывать до шести месяцев.

Внутри оборудованная кухня, детские кроватки и пространство для ухода за малышами. Параллельно молодым мамам при необходимости помогут с поиском работы или жилья, трудоустройством, оформлением документов.