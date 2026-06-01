Более 15 тысяч екатеринбуржцев вышли на старт Зелёного Марафона

СберПрайм Зелёный Марафон в Екатеринбурге объединил более 15 тысяч профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто впервые решил попробовать свои силы на дистанции. Всего в этом году на старт Зелёного Марафона в 59 городах России вышли более 150 тыс. человек. По итогам мероприятия на благотворительные проекты направят более 250 млн рублей.

Специально к забегу Сбер провёл беспрецедентную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, который пробежали участники, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. Суммарно бегуны преодолели свыше 1 млн километров. В результате 185 млн рублей передадут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Каждый километр — это надежда для ребёнка, оказавшегося в сложной ситуации. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжёлое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников Зелёного Марафона по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление».

Ещё более 65 млн рублей, собранных во время традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В Екатеринбурге на финише все бегуны получили медали, которые специально для Зелёного Марафона подготовил партнёр мероприятия — авиакомпания «Уральские авиалинии». Впервые за историю Зелёного Марафона в столице Урала прошёл забег на 1 км — это именная дистанция «Монетки». Торговая сеть в этом году выступила титульным партнёром Зелёного Марафона в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Уфе. Также первый раз в Екатеринбурге участников мероприятия пригласили на полумарафон.

Зелёный Марафон стал семейным фестивалем музыки и спорта. На сцене выступила певица Мэри Гу, для детей и родителей провели квесты и мастер-классы. Работали благотворительная ярмарка и полевая кухня. Традиционно организаторы и гости события высадили деревья рядом с главной площадкой проведения забега — спорткомплексом «Динамо».

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Зелёный Марафон — это праздник семьи, добра, энергии, здорового образа жизни и активного долголетия. Уже 13-й раз проводится Зелёный Марафон, и с каждым годом он всё более масштабный, насыщенный и массовый. В этом году Екатеринбург стал городом номер один в России по количеству регистраций на Зеленый Марафон — на различные дистанции заявились более 15 тысяч участников. Поздравляю всех нас с этим достижением! Екатеринбург с каждым годом всё ближе к статусу спортивной столицы нашей страны. У нас прекрасная инфраструктура и, что особенно важно, очень активные жители, которые любят спорт. Об этом говорит и состав участников марафона. Самому юному участнику чуть больше семи лет, а самому старшему — 78».