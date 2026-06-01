В Екатеринбурге прошли молодежные фестивали по танцам и туризму

В Екатеринбурге прошли сразу два молодежных фестиваля: туристический «Весенний маршрут» и танцевальный «Улицы ЕКАТа». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На «Весеннем маршруте» команда из шести человек отправилась по знаковым местам Екатеринбурга – участников ждали контрольные точки у памятников и арт-объектов. Там их ждали задания на логику, знание истории и командную работу.

– Движение – это жизнь. Надо проводить больше времени на крутых интерактивных мероприятиях, потому что потом, когда молодость пройдет, ты будешь оглядываться назад и понимать, сколько вещей нужно было сделать, а не сидеть на месте, – отметила студентка пятого курса УГМУ по специальности «Лечебное дело» из Михайловска Анастасия Смирнова.

Победители фестиваля – екатеринбургский отряд молодежного десанта «Белая Рысь» получили в награду стол и четыре стула для походов.

На «Улицах ЕКАТа» на Октябрьской площади собрались танцоры со всего региона и устроили баттл. Победителем в номинации Hip-hop стала Иулиания Вишнякова, в All Styles первой стала Полина Иванова.

Среди команд лучшим стал коллектив LEGION 96 KIDS из Большого Истока, второе место заняла команда S.A.M.A. из Богдановича, и замкнули тройку лидеров «Пришельцы» из Екатеринбурга.