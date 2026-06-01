На Урале после вмешательства прокуратуры многодетная мать получила пособие

Многодетной свердловчанке перечислили положенные соцвыплаты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многодетная свердловчанка из закрытого административно-территориального образования Свободный обратилась в прокуратуру. Женщина не смогла получить единовременное пособие при рождении ребенка, который появился на свет в 2025 году. Так как не предоставила судебный акт об определении места жительства малыша. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Между тем, при расторжении заявительницей и ее супругом брака мировым судьей судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного района установлен факт отсутствия спора об определении места жительства детей. Они проживают с матерью, - пояснили в надзорном ведомстве. - Соответственно, дополнительное решение суда об установлении данного факта не требуется.

Сотрудник прокуратуры подал иск в суд, чтобы обязать назначить женщине пособие. По итогу Кировский райсуд Екатеринбурга полностью удовлетворил требования.

По требованию прокуратуры свердловчанке назначено пособие. Как уточняется, деньги уже перечислены многодетной матери.