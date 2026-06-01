НовостиПроисшествия1 июня 2026 12:45

Жителю Ирбита вынесли приговор за хищение 350 тысяч у сироты

Екатерина ГАПОН
Калинин соврал сироте, что на него готовится нападение, но за деньги конфликт можно решить

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Ирбита Александру Калинину вынесли приговор за хищение 350 тысяч рублей у сироты. Установлено, что в декабре 2025 года мужчина узнал от знакомых, что у потерпевшего, являющегося сиротой, накоплена крупная сумма денег.

– Калинин убедил своего знакомого в том, что неизвестные лица планируют избить и забрать накопления у сироты, после чего через знакомого предложил потерпевшему урегулировать конфликт за денежное вознаграждение, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Потерпевший думал, что действует в его интересах, несколько раз перевел мужчине деньги. Для сироты это была значительная сумма, так как его единственный источник дохода – пенсия 15 тысяч рублей.

Александр признал вину и вернул 20 тысяч рублей. Ирбитский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана». Ему назначили 2 года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства, а также взыскали с осужденного 330 тысяч рублей.