Ямальца, призывавшего к терроризму, приговорили к 12 годам колонии

Фигурант уголовного дела, задержанный региональным управлением ФСБ России по Тюменской области, предстал перед правосудием. Его обвиняли в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма, а также в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как проинформировали корреспондента ИА «Тюменская линия» в пресс-службе тюменского управления ФСБ, житель Ямало-Ненецкого автономного округа размещал в глобальной сети материалы с призывами к совершению терактов и их оправданием. Помимо этого, он распространял недостоверные сведения о том, что российская армия наносила удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

В итоге Центральный окружной военный суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов и интернет-каналов.

