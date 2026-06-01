В Екатеринбурге и Арамили проведут антитеррористические учения

Оперштаб на Среднем Урале 2 – 4 июня проведет антитеррористические учения. Их развернут в аэропорту Кольцово, а также в поселке Светлый Арамильского городского округа. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

Специалисты отработают действия по предотвращению террористического акта, а также минимизируют его последствия.

- С 08:00 2 июня до 15:00 4 июня будут введены временные ограничения по передвижению граждан и транспорта в отдельных районах. Ограниченной микрорайоном Химмаш, улиц Чистая, Трактовая и Испытателей, Сибирским трактом, - сказано в сообщении. - В том числе Арамильским трактом, улицы Пролетарская, Карла Маркса и Гарнизон, подъездом к поселку Кольцово, к Сулимовскому торфянику. Ограничения коснутся Челябинского тракта, улиц Димитрова и Грибоедова, а также поселка Светлый.

В районе учений будут действовать ограничения.

Как уточняется, аэропорт Кольцово будет работать штатно. Свердловчан просят отнестись с пониманием и ответственностью к мероприятиям. Рекомендуется заранее планировать маршруты в зоне учений. На месте нужно следовать указаниям правоохранителей.