В Нижнем Тагиле объяснили, какие уловки используют иностранные спецслужбы

Сотрудникам предприятия объяснили, как действуют иностранные аферисты. Фото: Антитеррористическая комиссия Свердловской области

В Нижнем Тагиле провели лекцию о том, как противостоять вербовке со стороны иностранных спецслужб. Перед работниками «Уралвагонзавода» выступала официальный представитель Управления ФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева. Она объяснила, какие уловки и методы используют аферисты.

Особое внимание было уделено поведению таких лиц в Сети. Так как они стали использовать изощренные методы. Акцент был сделан на то, что ценной вовлечения в такие преступления может стать сама гибель уральцев.

- Объекты оборонно-промышленного комплекса сегодня – ключевые цели со стороны иностранных спецслужб. Работникам критически важно четко понимать, какими именно методами на них могут пытаться воздействовать, как распознать манипуляцию и не допустить вовлечения в их деятельность, - говорит Елена Докучаева.

В мероприятии приняли участие сотрудники цехов, молодежь, профсоюзные лидеры, а также члены совета ветеранов предприятия. По мнению специалистов областного УФСБ, такие профилактические встречи особенно важны.