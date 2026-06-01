Свердловчане завоевали 7 наград на X Российско-китайских молодежных летних играх

Свердловские спортсмены завоевали семь медалей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские спортсмены завоевали семь наград на X Российско-китайских молодежных летних играх, которые прошли с 26 по 31 мая в Калининграде. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Всего за награды в 12 видах спорта боролись более 700 спортсменов из России и Китая.

– Для молодых спортсменов Российско-китайские молодежные летние игры – это отличная возможность почувствовать атмосферу международных соревнований и получить опыт, который может стать стартом большой спортивной карьеры. Для тренеров и федераций такие старты также являются важным смотром ближайшего резерва, – отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Больше всего медалей свердловчане заработали в настольном теннисе. Злата Терехова завоевала два серебра среди девушек. Также серебряным призером стал Евгений Васиков в командных соревнованиях и бронзовым в личном турнире.

Еще одну награду регион взял в скалолазании – бронзовую медаль завоевала Яна Мамаева. Золото Свердловской области принесла женская сборная по баскетболу, в состав которой вошли две уралочки – Ксения Серовская и Диана Вострикова.