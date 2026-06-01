В Екатеринбурге за благоустройство парков проголосовали свыше 218 тысяч человек

В минувшие выходные Екатеринбург вышел в число лидеров российских городов по сбору голосов за федеральные средства на благоустройство парков. В общей сложности удалось набрать 218 тысяч голосов. Из этого числа – 120 тысяч помогли набрать именно с помощью волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- В списке лидеров на данный момент: набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. За этот объект проголосовали более 49 тысяч человек. Основинский парк набрал свыше 26 тысяч голосов. За обновление бульвара по улице Культуры проголосовали около 21 тысячи раз, - сказано в сообщении.

Кроме того, в 2027 году на обновление претендует сквер на улице Сажинской, 6.

В случае победы в голосовании, на общественной территории обустроят две детских площадки, а также одну зону отдыха. Уделят внимание и жителям, которые занимаются спортом. Так как проект предусматривает создание зоны для силовых видов, фитнеса, восточных практик. К тому же, будет сделана площадка для спортсменов преклонного возраста.

Обновлять будут и пешеходные дорожки, а также добавят зелени. Выбрать одну из территорий горожане смогут до 12 июня. Отдать свой голос можно с помощью волонтеров проекта, а также через портал Госуслуг.