Губернатор ХМАО вручил 62 детями-сиротам ключи от квартир

Руслан Кухарук вручил ключи от новых квартир в Урае. Фото: канал Руслана Кухарука

Губернатор Ханты-Манскийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук вручил детям-сиротам ключи от новых квартир. Об этом сообщает ugra.news.ru. Объекты строительства и благоустройства глава региона оценил во время рабочей поездки в Урай. На встрече также присутствовал глава города Тимур Закирзянов.

– Благодаря совместной работе правительства Югры, администраций Урая и Кондинского района здесь приобретено 62 квартиры в рамках региональных и муниципальных программ по переселению из аварийного жилья и передаче квартир детям, оставшимся без попечения родителей, – отметил Руслан Кухарук.

Ранее, в декабре 2025 года в микрорайоне 1Г ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома, а именно 47-квартирник №15 и 119-квартирник №7. Ключи именно от этих квартир получили ребята 1 июня – в Международный день защиты детей.