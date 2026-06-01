В Екатеринбурге арестовали экс-сотрудника вневедомственной охраны

Экс-силовика отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник вневедомственной охраны Александр Быков. Ему вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Как полагает следствие, в одной из квартир дома № 11 на Сиреневом бульваре обвиняемый ударил ножом потерпевшего. Уралец был ранен в грудь. Отчего было повреждено сердце и другие органы. Мужчина скончался от ранений в больнице.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Быкова под стражу. Срок содержания под стражей установлен по 30 июля 2026 года включительно, - рассказали в инстанции.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.