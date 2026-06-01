В Каменске-Уральском главбух предприятия ЖКХ присвоила себе 1,5 миллиона

В Каменске-Уральском вынесли приговор главному бухгалтеру предприятия ЖКХ Татьяне Клюевой за присвоение 1,5 миллиона рублей. Установлено, что в период с сентября 2021 года по июль 2022 года главбух «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» украла деньги, принадлежавшие предприятию.

– В частности, она перечисляла средства предприятия с использованием системы удаленного доступа по надуманным основаниям, переводя деньги с расчетного счета организации на свой банковский счет, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Клюеву признали виновной в совершении преступления по частям 3, 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Каменский районный суд Каменска-Уральского назначил Татьяне 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Также с нее взыскали сумму ущерба.