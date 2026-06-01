Житель Ямала начал забег от Москвы до Ноябрьска

Житель Ямала Альберт Окотэтто 1 июня начал забег от Москвы до Ноябрьска. Об этом сообщает «Ямал 1». Среднее расстояние между этими двумя городами – 3 тысячи километров. Начиная с нулевого километра Красной площади, северянин планирует пробегать 55-60 километров в день. Примерное время окончания забега – 1 августа.

– За годы занятий бегом Альберт пришёл к выводу, что идеальная масса для длительного бега в его случае составляет от 61 до 63 кг. По его словам, именно в этом диапазоне у него сохраняются хорошая скорость, функциональность и лёгкость в теле, – сообщает издание.

Ямалец отметил, что при меньшем весе он становится быстрее, но быстрее устает, а при весе выше 65 килограмм скорость начинает падать. Традиционное взвешивание показало, что Альберт вышел на забег к оптимальной форме.

Спустя 20,5 километров бегун сделал первую остановку, чтобы подкрепиться, о чем сообщил в соцсетях.