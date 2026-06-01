Свердловские врачи спасли 8-летнюю девочку с внутримозговым кровоизлиянием

Операция по устранению «бомбы» заняла 4 часа. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга спасли 8 летнюю девочку с внутримозговым кровоизлиянием – у нее в голове была «бомба замедленного действия». Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

У девочки внезапно началась головная боль и рвота. Компьтерная томография показала кровоизлияние, а ангиография выявила причину – артериовенозную мальформацию.

– Артериовенозная мальформация – врождённая аномалия сосудистой системы, когда отсутствует капиллярное русло между артериями и венами, вследствие чего формируется патологический клубок сосудов с высокой вероятностью спонтанного разрыва. Это «бомба» замедленного действия в голове и причина геморрагических инсультов у детей, – сообщил заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ №40 Александр Шамов.

Врач подчеркнул, что обнаружить подобную аномалию без МРТ возможно только по симптомам кровоизлияния.

В один день специалисты провели девочке операцию в два этапа. Первый – введение специального препарата через бедренную артерию, чтобы «закрыть» аномальные сосуды. Второй – деактивация той самой «бомбы» пр помощи специального микроскопа и системы интраоперационной нейронавигации. Операция длилась 4 часа.

После вмешательства девочку перевели в реабилитационное отделение В ОДКБ в Балтыме, сейчас ее уже выписали домой.