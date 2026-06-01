На Среднем Урале ликвидировали одну из крупнейших в стране майнинговых ферм

В Свердловской области силовики ликвидировали одну из крупнейших в стране майнинговых ферм. Как пишет Тагил.Лайф, спецоперация проходила в Нижнем Тагиле и соседней Кушве. Оперативники МВД и ФСБ суммарно изъяли свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования.

- Злоумышленники незаконно подключились к электросети, нанеся ущерб почти на 800 миллионов рублей. Этого объема украденной энергии хватило бы на электроснабжение целого города, - уточняет Антитеррористическая комиссия в Свердловской области.

Об операции силовиков сняли документальное расследование, которое уже вышло на одном из местных каналов. В сюжете рассказывается о теневом рынке криптовалют.