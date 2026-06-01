На Среднем Урале 6,5 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии

Первые экзамены прошли 1 июня

1 июня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В Свердловской области первые экзамены по истории, литературе и химии сдали 6,5 тысяч выпускников, сообщают в Департаменте информационной политики региона.

- У ребят было достаточно времени на подготовку. Если ребенок все это время не пропускал занятия, ответственно относился к своему обучению, то он без проблем сдаст экзамены, - прокомментировала глава регионального Минобра Светлана Тренихина.

Всего на Среднем Урале в этом году на экзамены зарегистрированы более 18-ти тысяч выпускников 11-х классов. По словам Светланы Тренихиной, в регионе созданы одинаково комфортные условия для всех старшеклассников. Например, школьники, которые проходят длительное лечение, напишут ЕГЭ в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы.

За соблюдением порядка на экзаменах следят семь тысяч сотрудников, а в аудиториях работают видеокамеры. 3,5 тысяч свердловчан работают в качестве общественных наблюдателей.

Как и ранее, в этом году выпускники имеют право пересдать один из предметов по их выбору, если хочется улучшить результат. Пересдать один из экзаменов можно будет 8 и 9 июля. При поступлении будет учитываться результат именно второй попытки.

