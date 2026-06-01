В Екатеринбург доставили 10,5 млн полезных насекомых для защиты урожая

Насекомые помогут защитить урождай Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург доставили груз с 10,5 млн. полезных насекомых и клещей для защиты урожая. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, на грузовой комплекс аэропорта Кольцово поступили две партии энтомофагов (насекомых и клещей). Они предназначены для ряда сельскохозяйственных предприятий Свердловской области.

- Энтомофаги – это полезные насекомые, членистоногие и другие организмы, которые являются незаменимыми помощниками в биологическом методе защиты растений. Они активно уничтожают вредителей, наносящих ущерб урожаю сельскохозяйственных культур. Это позволяет снизить использование химических пестицидов и получить экологически чистую продукцию, - рассказывают в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, поставки были осуществлены с оформлением ветеринарных документов. Специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений законодательства.