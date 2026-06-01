Посевная на Урале: «Сибагро» посеяло уже две трети своих полей под Богдановичем и в Катайске

Фото: предоставлено "Сибагро"

Посевная у «Сибагро» в самом разгаре. Растениеводческому подразделению Уральского свинокомплекса в этом году предстоит засеять больше 18 тысяч гектаров: поля и под Богдановичем, и в Катайске. Две трети из них (67%), уже пройдены.

В Богдановиче засеивают 4 265 гектаров: ячменя 2 153, пшеницы 2 112. Почти поровну. В Катайске площади больше- 14 тысяч гектаров: ячмень, пшеница, рапс, подсолнечник, горох. А ещё в этом году подразделение впервые соберёт урожай озимых. Для растениеводов свинокомплекса это эксперимент, и пока он идёт удачно.

«Ячмень и пшеницу поделили почти поровну, так лучше для севооборота. В мае погода дала окно, надо было успеть. На данный момент засеяно уже 67% земель подразделения. Идём по графику», - рассказал заместитель директора по растениеводству Нусратов Рустам Мубинович.

За красивой картинкой ровных полей, работа с шести утра и до поздней ночи.