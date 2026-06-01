На ремонт привокзальной площади в Екатеринбурге потратят 421 миллион рублей

На капремонт площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге потратят 421,8 миллиона рублей. Это следует из данных сайта Госзакупки. По итогам конкурса победителем стала строительная компания из Екатеринбурга «Трест Уралтрансспецстрой».

Подрядчику предстоит полностью заменить асфальт на привокзальной площади, установить новое освещение и видеонаблюдение. Также капремонт площади подразумевает озеленение, в том числе будут установлены кашпо с деревьями у входов в подземные переходы, а также деревья высадят у самого памятника.

Проектно-изыскательные работы подрядчику предстоит завершить до 11 августа этого года, а сам ремонт привокзальной площади – до июля 2027 года. Отметим, что источником финансирования указан бюджет города.