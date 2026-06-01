Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 8:31

На ремонт привокзальной площади в Екатеринбурге потратят 421 миллион рублей

В Екатеринбурге определили подрядчика для ремонта привокзальной площади
Екатерина ГАПОН
Ремонт привокзальной площади завершат к июлю 2027 года

Ремонт привокзальной площади завершат к июлю 2027 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На капремонт площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге потратят 421,8 миллиона рублей. Это следует из данных сайта Госзакупки. По итогам конкурса победителем стала строительная компания из Екатеринбурга «Трест Уралтрансспецстрой».

Подрядчику предстоит полностью заменить асфальт на привокзальной площади, установить новое освещение и видеонаблюдение. Также капремонт площади подразумевает озеленение, в том числе будут установлены кашпо с деревьями у входов в подземные переходы, а также деревья высадят у самого памятника.

Проектно-изыскательные работы подрядчику предстоит завершить до 11 августа этого года, а сам ремонт привокзальной площади – до июля 2027 года. Отметим, что источником финансирования указан бюджет города.