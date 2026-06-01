Водитель пояснил, что велосипедист выехал на пешеходный переход внезапно. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Днем 31 мая в Алапаевске водитель «пятнадцатой» сбил 11-летнего велосипедиста. По предварительным данным, ДТП произошло на улице Бочкарева. Водитель «ВАЗ-2115» проезжая нерегулируемый пешеходный переход, сбил подростка, пересекавшего дорогу не спешившись.

– 11-летний велосипедист был доставлен в приемный покой Алапаевской городской больницы. После оказания медицинской помощи, ребенок с различными травмами госпитализирован в травматологическое отделение больницы, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что за рулем «пятнадцатой» был 35-летний местный житель с 17-летним стажем вождения. Он пояснил, что велосипедист появился для него неожиданно, из-за чего произошло столкновение.

На водителя завели административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества пешеходам», а инспекторы ПДН составили на мать подростка административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».