В Свердловской области за сутки произошло 50 ДТП, погибли пять человек

В Свердловской области 31 мая произошло 50 аварий, из них шесть – с пострадавшими. Всего за сутки в ДТП погибли пять человек, еще пять получили травмы, один из них несовершеннолетний.

– Акцентируем внимание водителей на контроле технического состояния транспортных средств, оценке собственного здоровья перед поездкой и предельной бдительности при управлении, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Родители должны напоминать детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в том числе требовать спешиваться с велосипедов и самокатов.

Напомним, что 31 мая в Нижнесергинском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Оба транспортных средства съехали с проезжей части, автомобиль Land Rover опрокинулся. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.