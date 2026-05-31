Нападающий Мэйсек и еще пять хоккеистов покинули «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» покидают нападающий Брукс Мэйсек и еще пять хоккеистов. У них истекает срок действия контрактов с клубом. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

34-летний канадский и немецкий хоккеист Брукс Мэйсек провел в клубе 7 сезонов. Форвард неоднократно становился лучшим снайпером «Автомобилиста» по итогам сезона.

- На его счету 450 официальных игр в КХЛ, 162 заброшенные шайбы и 148 результативных передач, - рассказывают в «Автомобилисте об игроке.

Отметим, в 2018 году Брукс Мэйсек взял серебро на Олимпийских играх в Пхёнчхане в Германии.

Состав команды также покидают защитники Максим Осипов и Юрий Паутов, а также нападающие Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов и Данил Романцев.

