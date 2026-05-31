В Нижнем Тагиле спасли двух подростков, спустившихся в карьер шахты

Спасатели вытащили подростков из карьера шахты. Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле спасли двух подростков, которые спустились в карьер шахты Магнетитовой. Самостоятельно подняться парни не смогли. Инцидент произошел 30 мая.

На помощь к молодым людям пришли специалисты Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила.

- Спасатели сработали профессионально и оперативно, пришлось применять альпинистское снаряжение, - рассказал в своих соцсетях глава города Владислав Пинаев.

В комментариях к его посту жители Нижнего Тагила пишут: «Слава Богу обошлось. Спасибо специалистам!», «Отлично сработали», «Зачем же подростки одни туда полезли.. А спасателям – поклон».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru