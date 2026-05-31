В Нижнем Тагиле автобус сбил двух подростов на питбайке

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

В Нижнем Тагиле автобус сбил двух подростков на питбайке. ДТП произошло 30 мая. Как сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области, 28-летний водитель частного автобуса «Нефаз» ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество питбайку, который двигался по главной дороге.

За рулем питбайка был 15-летний подросток. С ним был 18-летний пассажир. В результате ДТП они оба получили травмы.

- В отношении него вынесено определение по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, - Прим ред.), - сообщили в Госавтоинспекции.

Также выяснилось, что 15-летний подросток управлял питбайком без прав, и у него не было шлема и защитной экипировки. Питбайк принадлежал родителям парня. Транспортное средство забрали на спецстоянку.

- В отношении отца составлен материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (предусматривает ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, - Прим ред.), - добавляют в ведомстве.

Материалы направлены в ПДН. В образовательной организации, где учится подросток, будет проведена комиссионная проверка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru