В Нижнем Тагиле автобус сбил двух подростов на питбайке

В Нижнем Тагиле автобус сбил двух подростков на питбайке. ДТП произошло 30 мая. Как сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области, 28-летний водитель частного автобуса «Нефаз» ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество питбайку, который двигался по главной дороге.
За рулем питбайка был 15-летний подросток. С ним был 18-летний пассажир. В результате ДТП они оба получили травмы.
- В отношении него вынесено определение по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, - Прим ред.), - сообщили в Госавтоинспекции.
Также выяснилось, что 15-летний подросток управлял питбайком без прав, и у него не было шлема и защитной экипировки. Питбайк принадлежал родителям парня. Транспортное средство забрали на спецстоянку.
- В отношении отца составлен материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (предусматривает ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, - Прим ред.), - добавляют в ведомстве.
Материалы направлены в ПДН. В образовательной организации, где учится подросток, будет проведена комиссионная проверка.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru