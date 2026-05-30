В Свердловской области за сутки в ДТП погибли четыре человека

В Свердловской области за 30 мая произошло 11 ДТП. В них погибли четыре человека, пострадали – 11, четверо из них несовершеннолетние. Основная причина аварий – грубая недооценка водителями дорожной ситуации, вызванная спешкой, самоуверенностью и невнимательностью

– При выполнении поворотов, разворотов, движении задним ходом и иных маневров граждане не убеждаются в безопасности, не прогнозируют развитие событий, пренебрегают требованиями правил дорожного движения, допускают к вождению транспортом детей, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторы ДПС предупреждают: солнечная погода не снижает, а наоборот, повышает риски аварий. Хорошая видимость ослабляет бдительность и ведет к недооценке дорожной обстановки.

Напомним, что за 30 мая смертельные ДТП произошли на Серовском тракте, под Екатеринбургом и в Белоярском районе.