Свердловский губернатор наградил представителей бизнеса

Победителем премии «Номер один» стала компания «ФОРЭС».

Губернатор Свердловской области вручил премию «Номер один» лучшим промышленникам и предпринимателям. В этом году гран-при вручили компании «ФОРЭС». Предприятие выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин – пропанов.

– «ФОРЭС» уделяет серьезное внимание благотворительности и продвижению принципов здорового образа жизни, объединяя коллективы спортом – футболом, баскетболом, волейболом. Компания – наш надежный партнер в создании социальной инфраструктуры в городах присутствия, – отметил Денис Паслер в своем канале.

Отмечается, что компания участвовала в создании футбольного поля в Сухом Логу и обустройстве Юбилейной площади.

Губернатор поздравил предприятие с победой и поблагодарил коллектив за работу.