В Екатеринбурге создадут организацию по сбору и переработке шин

В Екатеринбурге планируют создать организацию по сбору и утилизации шин. Глава города Алексей Орлов на рабочем совещании с руководителями районов и профильных комитетов поручил проработать вопрос об организации такого предприятия. На нем также присутствовали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов и гендиректор «Спецавтобазы» Иван Кравченко.

– Для Екатеринбурга проблема шин имеет не только экологическое, но и финансовое, управленческое и репутационное значение. По предварительной оценке, на территории города ежегодно образуется не менее 3 тысяч тонн старых шин, – сообщили в мэрии.

Из-за отсутствия инфраструктуры для легальной сдачи старых покрышек часть из них оказывается на контейнерных площадках и в лесах, а после ликвидируется за счет бюджета как несанкционированная свалка. Так как шины относятся к IV классу отходов, они плохо разлагаются, а также создают угрозу пожаров и загрязнения окружающей среды.

Создание организации по утилизации покрышек на базе МБУ «Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга» позволит создавать из них полезную для города продукцию, а также решит проблему со свалками.