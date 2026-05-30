Свердловчане почтили память жертв политических репрессий

Торжественно-траурную церемонию также посетила Татьяна Мерзлякова. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Более 150 свердловчан почтили память жертв политических репрессий в Троицкую субботу. В Екатеринбурге 30 мая торжественно-траурная церемония прошла на территории мемориального комплекса в 12-м километре Московского тракта.

Среди участников мероприятия были представители Ассоциации жертв политических репрессий, общественных организаций, духовенства и органов власти. На церемонии состоялся молебен и возложение цветов, жертв политических репрессий также почтили минутой молчания.

– Мы вспоминаем тех, кто пострадал в непростые годы Надеюсь, что слова «Знать, помнить, осудить и только потом простить» высеченные на мемориале жертвам политических репрессий в Москве, останутся важным нравственным ориентиром для будущих поколений, – отметила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Памятные мероприятия в память о погибших в 1930-50-е годы проходят дважды в год – в Троицкую субботу и в День памяти жертв политических репрессий. На плитах мемориального комплекса высечены имена более 18 тысяч человек.