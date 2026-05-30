Для участников забега были доступны дистанции от 1 до 21,1 километра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на «Зеленый марафон» вышли 15,5 тысячи человек – это больше, чем в других 60 городах России, в которых тоже проходят забеги. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Мы видим, что интерес к легкой атлетике в Свердловской области с каждым годом растет: сегодня ею регулярно занимаются более 61 тысячи человек, а ежегодно на Среднем Урале проводится около 100 легкоатлетических забегов, включающих более 446 дистанций, – отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Марафон проводят в трех возрастных категориях. Для взрослых доступны дистанции на 1, 4,2, 10 и 21,1 километра. Для подростков от 14 по 17 лет – 1,4,2 километра, а для детей от 7 до 13 лет – 400 метров. Также для любителей скандинавской ходьбы доступна дистанция в 2,5 километра. На финише всем участникам вручили памятные медали.