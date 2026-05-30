НовостиОбщество30 мая 2026 10:03

Артем Жога поучаствовал в «Общем старте» в Екатеринбурге

Полпред в УрФО Артем Жога поучаствовал в спортивном инклюзивном празднике
Екатерина ГАПОН
Артем Жога проходил «Веселые старты» вместе с ребятами. Фото: канал Артема Жоги

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поучаствовал в спортивном инклюзивном празднике «Общий старт». Вместе с ребятами с особенными возможностями полпред в УрФО прошел трассу «Веселых стартов».

– На площадке кампуса Уральского федерального университета собрались более 100 ребят с особыми возможностями, а также мальчишки и девчонки, чьи папы защищают Родину на передовой, – поделился Артем Жога в своих социальных сетях.

Он отметил, что на Урале власти уделяют особое внимание поддержке детского спорта, в том числе созданию условий для детей с разными возможностями здоровья. На празднике ребята показали свою ловкость, меткость и любовь к активному образу жизни, и власти приложат все усилия, чтобы спорт был доступен каждому.