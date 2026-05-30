В Екатеринбурге Wаndеrеr W26 1938 года продают за 35 миллионов рублей: фото

Авто 1938 года выпуска продают за 35 миллионов рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу Wаndеrеr W26, выпущенный в 1938 году. За раритетный автомобиль просят 35 миллионов рублей. Информация о машине размещена на сайте объявлений.

Не смотря на год выпуска, пробег автомобиля всего 10 километров. Фото: скриншот сайта объявлений

Wаndеrеr обладает двигателем объемом 2,65 литра и мощностью 62 лошадиные силы. Максимальная скорость, которую может развить автомобиль – 110-115 километров в час. Для того времени это весьма достойные показатели.

Также в машине имеется 5 основных мест и 2 дополнительных раскладывающихся. Из особенностей конкретно этого авто – его пробег составляет всего 10 километров.